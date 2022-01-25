Главврач учреждения Владимир Безруков ответил на вопросы СМИ.

Во Владимирской областной клинической больнице в 20 раз увеличили объём ПЦР-тестирования - с 10 до 200 тысяч в год. Несмотря на кадровый дефицит, учреждение продолжает оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Об этом рассказал главврач ОКБ Владимир Безруков.Сразу после новогодних каникул он выступил с инициативой ответить на вопросы журналистов в заочном формате. Редакциям региональных изданий разослали предложение задать интересующие вопросы.За минувший год в стационаре больницы лечение прошли 3296 человек. Объём высокотехнологичной медпомощи сократился более чем на две тысячи случаев, но эту ситуацию призван исправить строящийся инфекционный госпиталь. После его ввода в эксплуатацию медикам больше не придётся перепрофилировать палаты под больных с ковидом. На 25% увеличился объём телемедицинских консультаций, оказываемых докторами.«Кураторы медицины и сотрудники департамента здравоохранения уже просто живут на работе, но доставшихся в наследство проблем ещё хватает. За всплывающими иногда в СМИ скандальными случаями имеется большой пласт своевременно нерешённых вопросов, не принятых мер, отсутствие грамотных управленческих решений. Сейчас очень полезен свежий взгляд и опыт работы, имеющиеся у сегодняшних руководителей. Занимаемся сейчас проектированием ещё одного здания для размещения диагностических и вспомогательных служб, а также готовимся к ремонту аварийного морга», - пояснил Владимир Безруков.За два года в ОКБ устроились 35 врачей и порядка 100 медработников. Работа по привлечению новых специалистов продолжается.