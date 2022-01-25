В театре драмы долгожданная премьера! Её ждали почти два года! Спектакль Невоспетая встреча о...

В театре драмы долгожданная премьера! Её ждали почти два года! Спектакль "Невоспетая встреча" о лучшем поэте Серебряного века Анне Ахматовой. Слово Вере Куликовой."Невоспетая встреча" Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Эта любовь принесла им обоим немало боли и горя, но благодаря этим отношениям произошло становление Анна Ахматовой как поэта. В основе спектакля - стихи, проза, письма и заметки Анны Ахматовой. Идея пьесы принадлежит актрисе Анастасии Сылка. Спектакль она посвятила памяти своей наставницы Надежды Гороховой.Анастасия Сылка, актриса Владимирского академического театра драмы:- Она отмечала, говорила, что ты действительно как-то по-особенному чувствуешь этого поэта. Когда я принесла ей эскиз композиции. Она тоже сказала, что Анну Андреевну я увидела с какой-то новой стороны. Я ее такой не знала!Первоначально в инсценировке была только Ахматова, но уже в ходе работы над театральной постановкой появился второй герой - Николай Гумилёв. Этот поэтический тандем на сцене воплощают сама Анастасия Сылка и её сокурсник Денис Чистяков. За полтора часа они успевают рассказать о том, что пришлось пережить и испытать Ахматовой: "Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне".Денис Чистяков, артист Владимирского академического театра драмы:- Когда мы поняли, что надо раздвигать берега, искать какие-то партнерские зоны. Естественно, Николай Гумилёв - это одна из творческих личностей, которая, вот их союз, это часто обсуждается, берется, то, естественно, тут началось изучение Гумилёва, и мне было интереснее работать над Гумилёвым, нежели чем над Ахматовой.Воплотить в жизнь творческую идею молодым артистам помог режиссер Владимир Лаптёв. Вместе они искали, как сценически решить историю взаимоотношений двух поэтов.Владимир Лаптев, режиссер-постановщик спектакля, заслуженный артист Эстонии:- Очень хорошо работалось с ними, поскольку я все время со студентами, всю жизнь с молодыми ребятами. Для них это было полезно и для меня полезно, потому что новые люди. И моя задача была, помимо режиссерских каких-то вещей, и надо сказать, они тоже режиссерские какие-то вещи приносили. Это здорово с музыкой связано, с пластикой там и прочее. Моя задача была быстро их взаимодействие, их внутреннюю жизнь обосновать.Декорации аскетичны. Вся жизнь Анны Ахматовой прошла на чемоданах. У нее никогда не было своего угла. Свой дом, старенькую дачу в Комарово, Ахматова получила уже на исходе лет. После восстановления в Союзе писателей и получения престижной литературной премии в Италии!Постановка получилась настолько пронзительной и трагической, что зритель уходит потрясенным!Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»