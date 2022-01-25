25.01.2022

2022-01-25 13:25:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (02(9797) от 25 января 2021 года).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Колонка главного редактора. Читайте на странице 2.



«СЕМЯ ПОСАДИТЬ УЖЕ ВО ВЗРЫХЛЁННУЮ ПОЧВУ»

«Санкт-Петербургский журнал» — так называлось печатное издание, которое увидело свет 27 января 1804 года. Журнал интересен для нас тем, что является первым официальным органом Министерства внутренних дел Российской империи. Читайте на странице 2.



БЕЗ СКИДОК НА ПОГОДУ

«Уважаемые водители! Наступают зимние школьные каникулы. В это время от вас требуются особые внимание и осторожность при управлении транспортом». С этих слов начинаются разработанные в Управлении ГИБДД столичного Главного управления памятки-буклеты, которые инспекторы ДПС раздают водителям на московских дорогах. Читайте на странице 3.



ПАТРУЛИРУЮТ РОДИТЕЛИ

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО вместе с российской актрисой театра и кино Юлией КУВАРЗИНОЙ провели рейд «Родительский патруль» у школы № 91 на Поварской улице. Читайте на странице 3.



ИТОГИ ГОДА ПОДВОДИТ ПРОФСОЮЗ

Год назад председателем Местной общественной организации — Первичной профсоюзной организации (МОО ППО) ГУ МВД России по г. Москве сроком на пять лет была избрана Ирина АКСЁНОВА. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с ней, чтобы поговорить об итогах первого года работы и планах на будущее. Читайте на странице 4.



ДЕТИ РИСУЮТ РОДИТЕЛЕЙ

Проведение конкурсов рисунка среди детей членов профсоюза уже стало хорошей традицией. Искусство вообще таит в себе огромную силу воздействия, а детское творчество благодаря своей искренности — особенно! Читайте на странице 4.



НЕРЕШЁННЫХ ВОПРОСОВ У НАС НЕТ

На вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38» ответил накануне Нового года помощник начальника УВД по ЗелАО подполковник внутренней службы Валерий МИТРОФАНОВ. Продолжение на странице 5.



«ПРАВОВАЯ РАБОТА — ПРОЦЕСС ЖИВОЙ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ…»

28 января отмечается день рождения правовой (юридической) службы органов внутренних дел столицы. Читайте на страницах 6-7.



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Предоставление льгот сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации при устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения. Продолжение на странице 7.



«В НАШЕЙ РАБОТЕ СОВЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО…»

С января 2020 года должностной пост заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра УВД по Северному административному округу Москвы — начальника 2-го отдела занимает подполковник полиции Виктория АНДРЕЕВА, являющаяся признанным профессионалом по этому направлению правоохранительного труда. Читайте на странице 8.



«БЕЗ НОЖЕК И БУССОЛИ МИНОМЁТЧИКУ НЕЛЬЗЯ…»

Читайте на странице 9.



ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО СТОЛИЦЫ

22 декабря 2021 года Совет ветеранов службы тыла ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» сердечно поздравил заслуженного ветерана Виктора Ефимовича ПИСАРЕНКОВА с 80-летием. Продолжение на странице 9.



САМООБОРОНА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

За последние полгода в нашей стране 132 человека были осуждены за убийство при превышении пределов самообороны, и только двое — оправданы. Такие случаи почти всегда вызывают массу споров: одни называют осуждённых защитниками, к которым правосудие отнеслось слишком жестоко, другие — убийцами, пытающимися избежать наказания. Читайте на странице 10.



МЫ В ОДНОЙ КОМАНДЕ!

Накануне Нового года Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38» передал рядовому милиции Юрию КОМАРОВУ, ставшему в 1996 году инвалидом в результате несчастного случая, новую инвалидную коляску. Читайте на странице 10.



«У ПОБЕДЫ МНОГО ОТЦОВ»

Когда берёшься писать о том или ином резонансном событии прошлых лет (в особенности — в разговоре про МУР), практически всегда встречаешь более ранние публикации о нём. Они, может, и не содержат подробную хронику раскрытия преступления, но так или иначе отражают основные «реперные точки» работы сыщиков. Подробности читайте на странице 11.



«ПОДСТАВНОЙ» БИЗНЕС

Злоумышленники устраивают подставные ДТП в любой сезон. Сейчас, например, аферисты для большей реалистичности используют особенности, свойственные зимнему времени года. Читайте на странице 11.



АТАКА НА ПОРЯДОК

Весна 1881 года началась для России с чудовищной трагедии: 1 марта террористы убили царя-освободителя Александра II. Известие это стало для всей Российской империи сродни грому средь ясного неба. Шокирующую новость газеты помещали на первых полосах. Читайте на странице 12.



«ИСКРА» ПОБЕДЫ

12 января 1943 года над Ладожским озером раздалось эхо канонады столь сильной, что застонал лёд. Небо охватил пожар. Началась операция «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда, начавшейся с осени 1941 года. Читайте на странице 13.



НАСТАЛА ПОРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Поистине большим событием в довоенной истории органов внутренних дел столицы стало открытие обустроенного по оригинальному проекту и располагавшего рядом уникальных экспонатов Криминалистического музея, который начал действовать в первой половине 1930-х годов. Читайте на странице 14.



«НОВЫЙ ГОД ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ — ТАНЦЕМ, ЮМОРОМ И ПЕСНЕЙ!»

Руководящий состав УВД по ЮЗАО совместно с представителями Общественного совета при управлении поздравили детей сотрудников полиции с самым волшебным праздником. Продолжение на странице 15.



ВОЛШЕБНИКИ ИЗ СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ

Новогодний месяц январь полон ожиданий и веры в чудеса. Несомненно, они случаются с теми, кто в них верит. Такое новогоднее чудо произошло с восьмилетним мальчиком Матвеем из обычной семьи, проживающей в одном из столичных районов. Читайте на странице 15.



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