Административная комиссия рассмотрела 110 протоколов.

Административная комиссия при мэрии Владимира рассмотрела 110 протоколов о некачественной уборке снега во дворах и наледи с крыш. За ненадлежащее содержание многоквартирных домов управляющие компании оштрафованы на 750 тысяч рублей.В горадминистрации поясняют, что в случае выявления фактов несвоевременной расчистке снега и наличия сосулек на карнизах, «управляшкам» выдаётся предостережение. Они должны исполнить его в течение суток. В противном случае чиновники составляют протокол.По закону, нарушения караются штрафами: на граждан - от 800 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей; на юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей. За повторный проступок суммы санкций возрастают.