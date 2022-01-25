Самосвалы выполнили свыше 400 рейсов.

Владимирские коммунальщики продолжают круглосуточную уборку снега с улиц. В ночь с 24 на 25 января 45 единиц техники ЦУГДа работали на Коммунальном спуске, улицах Карла Маркса, 850-летия, Семашко, Подбельского, Герцена, Дворянской, Белоконской, Комиссарова, Суздальском проспекте и Студёной горе.Во вторник утром на расчистку дорог и тротуаров мобилизовано 59 машин и 54 рабочих предприятия.«Выполняется их обработка пескосоляной смесью. Убираются остановки, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам на улицах Растопчина, Безыменского, Спасской, Георгиевской, Марьинской, Алябьева, Сурикова, Горной, Трудовой, Лесной, Дворянской, Студеная гора, а также в микрорайонах Уварово, Бухолово, Кусуново, Оргтруд и Лесной.За сутки из Владимира вывезли более 8000 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 400 рейсов.