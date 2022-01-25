Ежедневная уборка придомовой территории, очистка крыши от наледи и сосулек. Что еще нужно для...

Ежедневная уборка придомовой территории, очистка крыши от наледи и сосулек. Что еще нужно для комфортной жизни? О продуктивной работе новой управляющей компании "Вектор" подробнее в нашем репортаже.Кровли управляющая компания "Вектор" осматривает ежедневно. Сбивают сосульки, убирают наледь, чистят крышу от снега, а также козырьки подъездов. Жители дома на Сущевском проезде, 2, могут не беспокоиться за свою безопасность. Несколько минут - и промышленные альпинисты уберут все сосульки с крыш. В этом году - рекордноеколичество снега.Дмитрий Костин, генеральный директор управляющей компании "Вектор":- Если в многоквартирном доме на придомовой территории скопилось очень много снега, мы нанимаем специальную технику, КАМАЗы и этот снег вывозится с территории, потому складировать иногда бывает некуда его.Также для безопасного проживания важно обслуживать вентиляционные каналы и дымоходы. Для таких работ управляющая компания "Вектор" нанимает специализированную организацию. Проверяют системы вентиляции трижды за отопительный сезон. Весь коллектив управляющей компании – это единая слаженная команда. К экстренным ситуациямготовы в любое время суток.Наталья Саушева, главный инженер управляющей компании "Вектор":- Аварийная служба работает круглосуточно. Обитаем мы здесь. У нас здесь ребята приезжают после заявок. Если необходимо какой-то инструмент взять или материал. Всё мы здесь берем и уезжаем опять на заявки."Вектор"- молодая компания. И хотя работает всего полгода, уже успела зарекомендовать себя на владимирском рынке услуг.Надежда Черешнева, старшая по дому №42 по улице Сакко и Ванцетти:- Мы были самые-самые первые, которые к ним пошли. Первый дом. Я, как старший по дому, в любое время позвонила директору, если занят человек, не ответил, то вотбуквально, я знаю, что в ближайшее время он обязательно перезвонит. Какую бы мы заявку не дали, с какой бы просьбой не обратились, просто – делается все. Вотпример: с крыши снег сбрасывали, козырьки не сбросили. Сообщение пишу. На следующий день мне приходит сообщение: с козырьков снег сбросили.Управляющую компанию "Вектор" уже выбрали 11 домов во Владимире, а это более 3 тысяч жителей. К сотрудничеству приглашают и другие дома областного центра.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"