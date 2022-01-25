Она задушила мужчину во время очередной ссоры.

Жительница Суздальского района приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство родного дяди. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 14 августа 2020 года 39-летняя обвиняемая, будучи подшофе, задушила 54-летнего дядю.«Родственники проживали в одной квартире и постоянно конфликтовали из-за бытовухи. Ранее женщина уже привлеклась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью родственника. Свою вину она отрицала и во время допросов и на суде», - уточнили в Следкоме.Однако собранных доказательств было достаточно. В результате на основании вердикта коллегии присяжных Фемида приговорила обвиняемую к 9,5 годам колонии.