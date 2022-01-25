Стоимость товара оценили в 5,8 млн рублей.

В Коврове оштрафовали предпринимателя, который занимался сбытом контрафактных сигарет. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.С июня 2020-го по апрель прошлого года гражданин покупал поддельный табак с целью перепродажи без акцизных марок. У коммерсанта изъяли 192 140 пачек, которые хранились в гараже, магазине на улице Щорса и в ТЦ «Городок». Стоимость товара оценили в 5,8 млн рублей.Коммерсанта задержали 20 апреля. Обвиняемый не отрицал свою вину. В результате рассмотрения уголовного дела судья назначил ему штраф 500 тысяч рублей.