Он вступит в силу с 1 марта.

Алексей Говырин прокомментировал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов. Он вступит в силу с 1 марта.Из-за СВО данные об имуществе и доходах парламентариев не появятся в открытом доступе. При этом отчитываться власти всё равно будут.«Все механизмы подачи сведений остаются без изменения. Нет речи об уменьшении контроля. Мы все должны будем сдать документы до 1 апреля. Специальная комиссия проверит полноту и достоверность данных, а также соблюдение ограничений и запретов. К примеру, на счета за границей. Никто не отнимал право депутата ГД опубликовать свою декларацию добровольно. Я сделаю это обязательно. ь», - подчеркнул он.