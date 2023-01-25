Прогноз Василисы Володиной как 24 января справиться с нахлынувшими эмоциями.

Прогноз Василисы Володиной как 24 января справиться с нахлынувшими эмоциями.Астролог иведущая телепрограммы "Давай поженимся" на Первом канале ВасилисаВолодина поделилась в своем микроблоге прогнозом на 24 января. Она опубликовалабольшой пост, в котором пояснила и звездные явления, и возможное влияние этихсобытий на жизни людей.Так, по словамэксперта, в этот период Луна путешествует по знаку Рыб, а значит все внутренниечувства будут идти наружу. Мысли растворяются, а чувства заполоняют голову. ВасилисаВолодина предупреждает — боль мира будет ощущаться как своя. Это большая ответственность,но звезда "Давай поженимся" дала несколько советов для переживаниятяжелых эмоций.Прежде всего,Володина рекомендует вспомнить про благотворительность. Эмоции этого дня нужносублимировать в помощь.Во-вторых,человек, как разумное существо, может контролировать свои эмоции. Пассивноепереживание не приведет ни к чему хорошему. Друзьям также можно отправитьхорошие новости, чтобы подбодрить их.А если нахлынуло— Василиса Володина советует погрузиться в дела. Совсем неважно какие, главное,чтобы руки и голова были заняты."И миру напользу, и самому легче", — написала астролог в заключении прогноза.