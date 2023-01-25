Многим известен плакат Ивана Холодова, художника, погибшего в блокадном Ленинграде.Он явно хорошо понимал значимость людей, которые выдавали по 2-3 нормы на производстве и тем самым приближали Победу наравне с теми, кто сражался на поле боя.

Многим известен плакат Ивана Холодова, художника, погибшего в блокадном Ленинграде.Он явно хорошо понимал значимость людей, которые выдавали по 2-3 нормы на производстве и тем самым приближали Победу наравне с теми, кто сражался на поле боя.Регион - житницаЭта значимость сейчас меньше не стала.Планомерное развитие промышленности в нашем регионе даёт свои плоды: область уже можно назвать регионом-житницей - наши производители за 11 месяцев прошлого года выпустили больше 97 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, около 283 тыс. тонн колбасных изделий, 23 млн банок мясных консервов, почти 430 тыс. тонн молока, больше 160 тыс. тонн хлебобулочных и мучных кондитерских изделий... Именно так выглядит результат (причём, лишь частичный!) работы профессиональных коллективов крупных владимирских заводов, благодаря которым на наших столах всегда есть еда.Доводы «за»Хлеб, олицетворяющий весь пищепром, на плакате не зря стоит наверху: без продуктов питания в принципе нет жизни — ни в эпоху расцвета, ни в сложные времена. Но производят их люди - специалисты, которых обучают годами, без которых самое роботизированное оборудование — всего лишь гора «железа». Это понимают как руководители компаний, так и депутаты Государственной думы РФ, ещё в разгар мобилизации говорившие о необходимости правительственного акта о порядке бронирования работников организаций и предприятий и утверждавшие (например, Владимир Кошелев — в материале yamal-media.ru (16+)), что «даже во время ВОВ «бронированными» были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%» и что «на фронте нужны профессионалы, имеющие боевой опыт и мотивацию, а ...специалисты всех профилей и работники системообразующих предприятий — здесь». А первый зампред думской фракции «ЕР» Андрей Исаев советский тыл называл «трудовым фронтом, где было место и личному героизму людей, которые, недосыпая, недоедая, стояли у станков и при этом показывали рекорды трудовой доблести». Героизм и есть.Со времен ВОВ есть ещё один веский довод за «каждый должен делать то, что умеет», потому что тогда польза от него объективно больше: пример фрезеровщика Уралвагонзавода Дмитрия Босого, который изобрёл приспособление, позволявшее одновременно на одном станке обрабатывать несколько деталей и перевыполнять норму почти в 15 (!) раз. На такие новации нужны опыт, талант, мастерство, знания, которые приобретают годами, исключительно вместе с квалификацией.Спецам - броньЛюдей труда нужно ценить, лучших — тем более. Cамое интересное, то же самое говорят участники СВО. Один из них, который отправился в зону спецоперации добровольцем и как раз сейчас приходит в себя после ранения, на вопрос, что он думает о квотах для специалистов, ответил так: «Необходимо оставлять специалистов в тылу. За последние 20-30 лет у нас образовалась большая прослойка людей, которые не задействованы в промышленности, не платят налоги и ничего не производят, вся их деятельность направлена только на себя, вот их мобилизация ничего бы не усложнила. А спецам — обязательно бронь. Они на своих местах нужны, даже если работают не непосредственно на фронт. Их работа также ценна, как и наша».Резервный фондУпомянутый уже владимирский пищепром отгружает около трети всех товаров обрабатывающих производств региона, платит налоги, бережёт свои коллективы и — готов делать всё, что от него требуется для безопасности страны и региона. Если потребуется государственное мобилизационное задание, то и его — выполнить вовремя и в полном объёме. Никто не ожидает ЧС, но это не значит, что не нужно быть к ней готовыми. Потому что от этого зависит не только боеспособность служб, но и благополучие обычного населения, в том числе - обеспечение школ, детсадов, больниц, учебных заведений и интернатов.Сложности объективно есть. Владимирский хлебопроизводитель (из числа системообразующих объектов жизнеобеспечения) ещё в апреле 2020 года, когда компании массово отправляли сотрудников на самоизоляцию, столкнулся с дефицитом упаковки и сырья, потому что поставщики остановили или минимизировали поставки. Можно ли «сию секунду» найти замену многотонным товарным партиям? Нет. Такая ситуация — априори убытки. А теперь представьте, что это могло случиться в разгар чрезвычайного или военного положения, когда хлеб по мобзаданию необходимо бесперебойно поставлять армии и населению!Но выход есть. В администрации Владимирской области уже обсуждали инициативу создания регионального зернового резервного фонда на базе предприятий зерноперерабатывающего и мукомольного кластера и порядка возмездного заимствования из него производителями (даже без ЧС — это отличное подспорье для сдерживания цен в высокий сезон). Мнения промышленников учитывают, так что большие надежды на новое руководство региона и города Владимира имеют все шансы оправдаться — власти понимают проблемы и явно готовы работать, чтобы их решить.