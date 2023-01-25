Куда делся Петров?

Куда делся Петров?Одно время знаменитый актер не исчезал с экранов: не успевала выйти одна картина с его участием, как на подходе была уже другая! Однако в последнее время артист слегка умерил свой пыл и даже объявил о том, что на время бросает кино. Режиссер Александр Войтинский, работавший с Александром Петровым, отметил, что пауза им была сделана ради некоего "переосмысления".Вместе с тем он вспомнил о процессе работы со звездой. И это, по его словам, нелегко, но всегда очень интересно. Как оказалось, пару раз артист даже устраивал жуткие скандалы у всех на глазах (безобидные, конечно). Он начинал импровизировать, отходил от сценария и буквально склонял к этому своих коллег, причем не все этим были довольны. Споры могли длиться целый час!Александр Войтинский в разговоре с объяснил, что его это никогда не напрягало, а наоборот радовало, ведь именно так рождаются на стоящие шедевры. Он отметил, что бывают ситуации, когда артист харизматичнее автора – в таком случае глупо заставлять его следовать сценарию бесповоротно. И если заставлять "Полицейского с Рублевки" не отклоняться от недостаточно яркой истории, он точно откажется."Петров ответит: "Да идите вы все! Я это вижу не так! Я буду делать вот так!", – привел пример Александр Войтинский.