Движение по Рпенскому мосту во Владимире обещают открыть уже в конце 2023 года. Во Владимире...

Движение по Рпенскому мосту во Владимире обещают открыть уже в конце 2023 года.Во Владимире строительство моста на Рпенском проезде подошло к финальному этапу. Какие работы предстоят, выяснил Александр Сыпченко.Сотрудники и техника ДСУ-3 работают практически в непрерывном режиме. Важнейший объект необходимо сдать в срок. Из трёх тысяч свай осталось установить 200. Это будет основа будущей магистрали, которая пройдет в пойме реки Рпень. В конце прошлого года года строители полностью завершили работу по переустройству магистрального трубопровода теплоснабжения комбината "Тепличный" и возвели подпорные стены. Удалось окончить строительство одного из самых организационно сложных элементов подземных сетей объекта – коллекторов. Финальный этап работ запланирован на этот год. Он включает и благоустройство огромной территории.Сергей Панкратов, заместитель начальника по строительству ГУП "ДСУ-3":- У нас в плане начать асфальтирование в мае и закончить его к сентябрю. Предстоит большой комплекс благоустройства. Это устройство лотков, устройство перильных ограждений, устройство бортовых камней.Металлоконструкция одного из главных сооружений - моста опущена на постоянные опоры. В ближайшее время сотрудники ДСУ-3 установят гидроизоляцию и подготовят поверхность переправы к бетонированию.Вячеслав Филиппов, и.о. заместителя главного инженера ГУП "ДСУ-3":- 25 человек рабочего персонала, которые производят подготовительные работы по железобетонной плите, производят извлечение СВСУ, которые были временными опорами моста.Рпенский проезд станет дорогой-дублером основной транспортной артерии в восточном районе Владимира. На сегодня степень готовности объекта - больше 70 процентов. Проезд для всех видов транспорта будет открыт уже в конце 2023 года.Александр Сыпченко, Александр Чунаев “Вести-Владимир”