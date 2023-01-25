На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января 2023 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (4 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 0 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском).