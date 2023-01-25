Жизнь актера Алексея Панина вовсе не так беззаботна.
Жизнь актера Алексея Панина вовсе не так беззаботна.
Перебравшийся за
границу актер Алексей Панин продолжает шокировать россиян. Имя артиста и прежде
прославилось за счет скандалов, романов, слухов, а теперь и вовсе — держится на
актуальной повестке и воспоминаниях. Теперь мужчина подался в, так называемые,
общественные деятели, а потому превратил свои социальные сети в место встречи с
оппонентами.
Так, в своем микроблоге
Алексей Панин регулярно критикует свою родину. Перечеркнувший прошлое артист
целиком осуждает страну, и уверяет, что думал так всегда. А на днях звезда
"Жмурок" и вовсе признался в страшном просчете.
По словам
Алексея, российские СМИ только и хотят выставить его в нелучшем свете. Якобы
все, что пишут про него — неправда, а его жизни давно похожа на мед. Вот только
журналисты, по мнению актера, просчитались и не ушли его скорое возвращение на
большие экраны.
"Каждый день пропагандистская пресса пишет о том, что я
голодаю в Испании и тоскую по России. Нет! Это все ложь! Не голодаю и не
тоскую. У нас всё прекрасно! Дышим морским воздухом и снимаем кино.
Сегодня первый съёмочный день нового фильма Романа
Качанова. Впереди грандиозные планы...", — поделился с поклонниками Алексей Панин.