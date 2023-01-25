Жизнь актера Алексея Панина вовсе не так беззаботна.

Жизнь актера Алексея Панина вовсе не так беззаботна.Перебравшийся заграницу актер Алексей Панин продолжает шокировать россиян. Имя артиста и преждепрославилось за счет скандалов, романов, слухов, а теперь и вовсе — держится наактуальной повестке и воспоминаниях. Теперь мужчина подался в, так называемые,общественные деятели, а потому превратил свои социальные сети в место встречи соппонентами.Так, в своем микроблогеАлексей Панин регулярно критикует свою родину. Перечеркнувший прошлое артистцеликом осуждает страну, и уверяет, что думал так всегда. А на днях звезда"Жмурок" и вовсе признался в страшном просчете.По словамАлексея, российские СМИ только и хотят выставить его в нелучшем свете. Якобывсе, что пишут про него — неправда, а его жизни давно похожа на мед. Вот толькожурналисты, по мнению актера, просчитались и не ушли его скорое возвращение набольшие экраны."Каждый день пропагандистская пресса пишет о том, что яголодаю в Испании и тоскую по России. Нет! Это все ложь! Не голодаю и нетоскую. У нас всё прекрасно! Дышим морским воздухом и снимаем кино.Сегодня первый съёмочный день нового фильма РоманаКачанова. Впереди грандиозные планы...", — поделился с поклонниками Алексей Панин.