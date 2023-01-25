Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой Гороховец. В центре внимания - экономика...

Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой Гороховец. В центре внимания - экономика района.Глава региона обсудил с руководителями предприятий перспективы развития производственных площадок. Одно из "крепких" предприятий региона находится в посёлке Пролетарский. Это старейший в России производитель проволоки с покрытиями из драгметаллов и изделий из неё. Здесь изготавливают составляющие радиочастотных устройств для нужд обороны, космической отрасли, телевидения, обустройства стадионов и аудиокомплексов. Здесь же по программе импортозамещения делают жилы из нержавеющих металлов. Их используют в кардиологии.В Гороховце глава региона посетил и производство полиэтиленовой плёнки для упаковки стеклотары. Её используют 80 процентов стекольных заводов страны. Общая задача сегодня - удерживать кадры.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нужны рабочие руки, нужны высококвалифицированные специалисты. Будем совместно с ними думать как предлагать либо жилье, либо образовательные программы, то есть потребность в развитии есть, и мы будем поддерживать такие предприятия, возможность участвовать в той или иной программе для того, чтобы увеличивать объемы производства, количество занятых, размер средней заработной платы и, в итоге, как бюджетно-налоговая база для района и региона.