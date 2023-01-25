Глава города Владимира Дмитрий Наумов обсудил с жителями микрорайона Юрьевец возможный перенос нового общественного пространства на улице Гвардейской. Напомним, в прошлом году во

Глава города Владимира Дмитрий Наумов обсудил с жителями микрорайона Юрьевец возможный перенос нового общественного пространства на улице Гвардейской. Напомним, в прошлом году во Владимире проходил опрос на выбор общественного пространства для благоустройства в 2023 году. Выиграла Площадь Победы, однако после бури общественного недовольства жителям пообещали, что в областном центре благоустроят две территории. Второй стал микрорайон