Какие фрукты лучше не класть на одну полку?

Какие фрукты лучше не класть на одну полку?Организацияхолодильника — это новое направление в диетологии. Эксперты больше изучаютсовместимость тех или иных продуктов еще до попадания в наш организм. Как лучшеорганизовать хранение фруктов — об этом рассказала кандидат медицинских наук,врач-диетолог Елена Соломатина.Главная причина,по которой нужно задуматься о вопросе хранения фруктов, это замедлениепроцессов гниения. Сроки жизни фруктов очень коротки, поэтому лучше как можноскорее употреблять их. Но если такой возможности нет — нужно правильно расположитьих в холодильнике или на полке.Так, бананы нестоит хранить рядом с яблоками. Внутри желтых фруктов содержится этилен,который как раз и ускоряет процессы гниения."Их не стоиткласть в один пакет или хранить в одной корзине", — цитирует диетологаинтернет-издание "".А вот положитьбанан рядом с авокадо — идея хорошая. Эксперт поясняет, что так твердый и не доконца спелый авокадо станет мягким и ароматным.Если же нетвозможности хранить бананы отдельно от других продуктов, можно изолировать ножку.Например, обмотав ее пищевой пленкой. Так, этилена будет вырабатываться меньше.