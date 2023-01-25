Уместно ли женщине платить за мужчину?

Уместно ли женщине платить за мужчину?Распределениефинансов в паре — щепетильный вопрос для многих. С одной стороны, культурныеустановки и традиции. С другой — современные реалии, равноправие и желаниесамореализации у обоих партнеров. Психолог Ирина Леонова поделилась мнение, каквыстроить финансовые отношения в паре без ущерба друг друга.Эксперт считает,что поддержка со стороны женщины в отношениях — это важно. Если мужчина испытываетвременные трудности, не стоит разделять бюджет и ждать лучших времен. В такихусловиях женщина вполне может оплатить семейные счета.Также, Ирина Леоноварекомендует парам обсудить финансовые вопросы до вступления в брак."Прояснить,как вы распределяете бюджет, что делаете во время кризиса, и, конечно же,заиметь финансовую подушку", — цитирует слова эксперта интернет-издание"".Кроме этого, женщинаможет устроить сюрприз или купить дорогой подарок. Однако, не стоит "менятьсяролями" и выстраивать финансовые отношения вопреки традициям общества.Женщина не должна становиться мужем и решать абсолютно все семейные вопросы.Психолог добавляет,что в паре нужно уважать друг друга. Нельзя просто требовать того, чего один изсупругов недополучил от своих родителей. Накопленные претензии могут статьпричиной разрыва.