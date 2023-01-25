Американская киноакадемия Оскар объявила номинантов на свою ежегодную премию.

Американская киноакадемия Оскар объявила номинантов на свою ежегодную премию. За звание лучшего фильма поборются 10 картин — победителя назовут во время церемонии вручения 12 марта. За заветную статуэтку будут сражаться фильмы Стивена Спилберга, Джеймса Кэмерена и Мартина Макдонаха.Фабельманы Стивена СпилбергаСпилберг взял за основу сюжета историю своего детства и взросления. Эта отчасти автобиографическая лента рассказывает о маленьком Сэмми Фабельмане, который впервые побывав в кино, не расставался с ним всю жизнь.Сэмми живет в 1950-х в Нью-Джерси. Однажды его приводят в кинотеатр, где мальчик увидел на экране крушение поезда и очень сильно впечатлился. Тогда мама дает ему восьмимиллиметровую камеру и предлагает снять свой фильм. Постепенно детское хобби перерастают для Сэма в увлечение всей жизни. Молодой начинающий режиссер исследует, как сила фильмов помогает увидеть правду о своей семье и окружающих его людях.Главные роли сыграли Габриэль Лабелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген.Тар Тодда ФилдаПсихологическая драма с Кейт Бланшетт в главной роли рассказывает о взлете и падении вымышленного известного музыкального композитора и дирижера Лидии Тар. Она пишет симфонию, которая должна стать вершиной ее творчества и переживает очень непростой период в жизни. Одна из ее бывших подопечных сводит счеты с жизнью. Опорой для Лидии становится ее приемная дочь и первая скрипка оркестра Петра.Элвис База ЛурманаБайопик о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Его жизнь и творческий путь показаны через сложные отношения музыканта с менеджером, полковником Томом Паркером, которого сыграл Том Хэнкс. Фильм стал вторым самым кассовым музыкальным биографическим фильмом всех времен после Богемской рапсодии.В роли Элвиса — Остин Батлер.Все везде и сразу Дэниела Шайнерта и Дэна КванаФантастическая черная комедия об Эвелин, которая однажды узнает, что обладает способностью видеть версии себя из параллельных вселенных, владеть всеми их навыками и перемещаться между ними. А еще она должна спасти не только наш мир, но и всю мультивселенную.Фильм стал лидером по количеству номинаций. Лента заявлена в 11 категориях.Аватар: путь воды Джеймса КэмеронаСпустя 13 лет после успешного выхода оригинальной ленты Аватар Кэмерон снял продолжение. События в новом фильме тоже происходят примерно через такое же время — прошло 15 лет. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви. Теперь он должен защищать свой новый дом и семью от корыстных бизнесменов с Земли.В главных ролях снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.Банши Инишерина Мартина МакдонахаЧерная трагикомедия о двух давних друзьях, которых сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Один из них в одночасье решает прекратить их дружбу. Фаррел и Глисон уже снимались у раньше у Макдонаха. Они сыграли в его дебютном полнометражном фильме Залечь на дно в Брюгге.Топ Ган: Мэверик Джозефа КосинскиБоевик с Томом Крузом, который стал самым кассовым в его карьере.Главный герой — Пит Митчелл по прозвищу Мэверик. Он более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу — сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.На западном фронте без перемен Эдварда ГербераНемецкий антивоенный фильм, основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Действие фильма происходит в 1917 году в Германии, когда становится ясно, что страна сдает позиции в Первой мировой войне. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники отправляются добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе все ужасы войны.Треугольник печали Рубена ЭстлундаСатирическая черная комедия о паре моделей, которые отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров. Там можно встретить и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения IT. Вскоре происходит неожиданное событие, которое перевернет все с ног на голову и заставит некоторых переосмыслить свое место и значимость.Женские сплетни Сары ПоллиФильм, основанный на одноименном романе Мириам Тоус, рассказывает о женщинах из общины меннонитов. В течение последних двух лет каждая из них и более сотни других девушек в изолированной колонии неоднократно накачивались наркотиками и насиловались по ночам мужчинами из колонии. Жертвам сказали, что они являются демонами, которые пришли наказать их за грехи. Однажды вечером девушки решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше.В главных ролях снялись Фрэнсис Макдорманд, Руни Мара и Джудит Айви.