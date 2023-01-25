В Петербург вновь возвращаются оттепель и умеренные снегопады. Синоптики отмечают, что текущая зима отличается от предыдущей уменьшением количества осадков. Снежная ситуация на городских улицах выглядит более позитивно, чем в прошлом году. Неужели команда губернатора Александра Беглова все же провела работу над ошибками и успешно запустила реформу ЖКХ? Отнюдь – на улицах вновь наблюдается недостаток спецтехники, грязный снег складируется на газонах или вовсе не убирается с улиц, но до прошлогоднего снежного апокалипсиса масштабы явно не дотягивают.

В Петербург вновь возвращаются оттепель и умеренные снегопады. Синоптики отмечают, что текущая зима отличается от предыдущей уменьшением количества осадков. "Снежная" ситуация на городских улицах выглядит более позитивно, чем в прошлом году. Неужели команда губернатора Александра Беглова все же провела работу над ошибками и успешно запустила реформу ЖКХ? Отнюдь – на улицах вновь наблюдается недостаток спецтехники, грязный снег складируется на газонах или вовсе не убирается с улиц, но до прошлогоднего "снежного апокалипсиса" масштабы явно не дотягивают.«Секрет» такого явления очень прост: в текущем сезоне на стороне губернатора выступает неожиданный союзник – периодическая оттепель. Именно ее петербуржцы признали лучшим дворником в городе. Это позволило градоначальнику смягчить для себя негативные последствия от системных провалов в сфере снегоуборки в городе.В то же время горожане до сих пор не видят никаких изменений после старта второго этапа разрекламированной Смольным реформы ЖКХ.Снежный апокалипсис 2021-2022Воспоминания о петербургской зиме 2021-2022 до сих пор способны испортить настроение абсолютному большинству петербуржцев. Уже в конце ноября в город пришел снежный циклон «Бенедикт» и принес собой настоящий снежный апокалипсис. Город встал в десятибалльных пробках, причем на некоторых важных магистралях водители были вынуждены буквально ночевать в собственных автомобилях, попав в «снежный плен». Так произошло на Московском шоссе, где из-за образования гололедицы на неочищенной трассе намертво встало все автомобильное движение. были вынуждены развернуть два пункта обогрева для спасения водителей. Пассажирам общественного транспорта повезло ненамного больше – они пешком добирались до ближайших станций метро.На этом зимние злоключения петербуржцев не закончились. На протяжении всего снегоуборочного сезона город сталкивался с гигантскими сугробами, значительно превышающими высоту человеческого роста, снежными завалами, опасным обледенением из-за неспособности городских властей отладить качественную работу коммунальных служб и ответственных комитетов. Конечно, не обошлось без особенной боли жителей Северной столицы – образования сосулек. Именно они приводили к самым страшным травмам пешеходов, доставляемых в травмпункты – тяжелейшим повреждениям головы, грудной клетки и даже летальным исходам, правда, в случае с .Вот так выглядела «снегоуборка» от Смольного в прошлом году.Всего в период с начала октября 2021 по середину января 2022 года количество достигло 3,5 тысяч случаев. При этом врачи скорой помощи отмечали беспрецедентную нагрузку на службы, когда за два выходных дня количество поступающих вызовов достигало двухнедельного значения.На фоне настоящего «снежного ада», когда петербуржцы не могли перемещаться через снежные завалы по пешеходным зонам, а автомобилисты регулярно застревали в сугробах, в Смольном рапортовали об «аномальных» снегопадах и большом количестве спецтехники и дворников, устраняющих их последствия.«Неаномальная аномалия», или причем тут БегловВот только реальность серьезно расходилась с заявлениями чиновников. Синоптики по итогам снегоуборочного сезона 2021-2022 сообщили, что эта зима не стала аномальной для города ни по морозам, ни по количеству осадков. Такое мнение высказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.«В январе выпало 160 % от нормы. В декабре тоже норма была превышена. Но чего-то рекордного, аномального не произошло», — рассказал синоптик.Причина же краха всей вертикали сферы снегоуборки лежит в неподготовленности Смольного к стандартным погодным вызовам и системные провалы в управлении. Так, в преддверии наступления холодов 2021 года губернатор Беглов отчитался о полной готовности города к снегоуборочному сезону. Завышенные ожидания от такой «готовности» градоначальника, скорее всего, повлияли на его решение подарить две Красноярску. Кстати, они так и . Зато Петербург буквально тонул в невывезенном снегу, а к действующим пунктам переработки снега выстраивались огромные очереди из спецтехники. Всего за минувший сезон снегоплавильные пункты 4,4 млн кубометров снега, что больше, чем в предыдущем году, но не является рекордным показателем, несмотря на все заявления Беглова.Отдельно стоит отметить работу спецтехники Смольного. Губернатор заявлял, что в преддверии зимы 2021-2022 городской автопарк располагает 1700 единицами. , что такого количества недостаточно, чтобы оперативно справляться с последствиями снегопадов. За пример журналисты брали количество снега, вывезенного за сутки 30 ноября 2021 года – 3,5 тысячи кубометров, по данным начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комблага Вадима Мизюкина. Он же заявил, что в городе ночью было задействовано 965 единиц техники. При данных обстоятельствах, учитывая и интенсивность снегопада, за ночь было необходимо вывезти 10 тысяч кубометров снега, то есть более чем в 3 раза больше, для избежания общегородского коллапса. Для этого необходимо как минимум 2 тысячи единиц спецтехники в распоряжении коммунального автопарка без учета резервных. Очевидно, что в Смольном не проводили соответствующих измерений, сочтя максимальное число машин 1700 приемлемым.На недостатке заполненности автопарка на уровне 30-40% проблемы не закончились. Как сообщали журналисты, фактическое количество техники на линии систематически отличалось от заявленного чиновниками. В случае с ночью на 30 ноября из 965 единиц, заявленных Смольным, на городских улицах присутствовали лишь 800. Куда «пропали» сразу 165 машин – неизвестно.Царящая вакханалия в сфере снегоуборки Петербурга буквально главного виновника, несущего полную ответственность за происходящее, – губернатора Беглова.Реформу видите? А она есть!В преддверии нового снегоуборочного сезона у Смольного были все шансы реабилитироваться за прошлогодний «снежный апокалипсис». На стороне городских властей было три важных фактора: предыдущий опыт, чтобы исправить допущенные ошибки; время для принятия превентивных мер по подготовке к снегопадам и ресурсы, с учетом пиара в медиа о достижении рекордного поступления в городской бюджет за 2022 год, превысивший 1 трлн рублей.С первыми снегопадами стало ясно, что ни одним из вышеперечисленных пунктов губернатор и его команда . «Снежная» эпопея началась задолго до первых снегопадов. В августе прошлого года были выделены средства на закупку новой спецтехники. Решения логичное – за год до этого стало очевидным, что имеющегося автопарка коммунальщикам явно не хватает. В Смольном назвали закупку «масштабной» и пообещали встретить грядущую зиму «во всеоружии», а точнее – с 1185 единицами новых тракторов, погрузчиков, навесного и прицепного оборудования. В дополнение к уже имеющимся – вполне неплохо, общей стоимостью в 4,4 млрд рублей.«Мы обновляем парк коммунальной техники, готовимся к зиме. Новые лаповые снегопогрузчики — это машины, о которых очень часто вспоминают петербуржцы старшего поколения. К тому же, это полностью отечественная разработка. Все агрегаты, механизмы и даже электроника тульского снегопогрузчика созданы российскими производителями, поэтому в будущем никаких проблем ни с ремонтом парка, ни с запчастями быть не должно», — заявлял Александр Беглов.Однако на этапе тендеров начались проблемы. На 20 заявок Смольного не откликнулось ни одного поставщика, несмотря на увеличение порога авансирования контрактов с 15% до 20% – для создания привлекательности. В частности, поставками 60 ковшовых погрузчиков за более чем 300 млн рублей не заинтересовался никто.Те же тендеры, которые были реализованы, нельзя назвать успешными. Так, поставщик пескоразбрасывателей в конце октября пригнал не соответствующую условиям технику. Вместо срочного разрыва контракта в Смольном потребовали заменить поставку, что и было сделано. Только в город поставили все ту же технику, но в больших количествах. Как ни странно, данная ситуация повторилась снова, ожидаемо, с тем же результатом. Лишь после 3-х провальных попыток Жилищный комитет начал процедуру разрыва контракта. Однако драгоценное время было упущено – на дворе стоял декабрь.В результате «масштабной закупки» техники не случилось – 271 единиц от первоначально анонсированных не были приобретены по тем или иным причинам – общей стоимостью в миллиард рублей. А времени на исправление ситуации не осталось: заблаговременная подготовка к снегоуборочному сезону – явно не «конек» команды Беглова.Кроме попыток закупить спецтехнику, Смольный в ноябре анонсировал глобальное нововведение – переход на новую . Она стартовала с 1 января и, по признанию вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, будет введена постепенно в течение года.«У нас очень много вопросов по отрасли, мы готовим ее реформу. И как только она пройдет всестороннюю экспертизу, мы будем предлагать ее правительству. Где-то скальпелем, где-то более серьезные реформы», — заявлял Повелий на этапе обсуждения новой реформы.Суть новой реформы заключается в изменении статуса жилищных агентств (РЖА) с государственных казенных учреждений на государственные бюджетные учреждения с последующей сменой полномочий и финансированием напрямую из бюджета Петербурга. То есть теперь осуществлять уборку будут не подрядчики, привлекаемые местными ТСЖ и ЖКС, а государственные ГБУ. По мнению чиновников, это должно помочь взять под контроль всю сферу ЖКХ и наладить процессы уборки города, в том числе в зимнее время. Примечательно, что речи о принятии ответственности за качество выполняемых работ анонсировано не было.Несмотря на старт второго этапа реформы, в ходе прямой линии Беглов обещал петербуржцам положительные изменения в сфере ЖКХ уже в ближайшее время.«Отрасль затратная. Сами затраты неравномерные, трудно предсказуемые. Определить единые правила для коммерсантов, которые гарантировали бы качество уборки – очень сложно. Поэтому нужен подрядчик, который может быстро реагировать на любые изменения. Таким подрядчиком может быть только городская структура. Убежден в этом», — заявлял .В ее рамках проводится масштабная программа для поиска и найма новых работников ручного труда – дворников. Правда, примерно с таким же результатом, как и закупка новой спецтехники. На обозначенные условия соискатели не спешат откликаться, не доверяя чиновникам из Смольного. А уже работающие отмечают, что обещанные зарплаты от 49 тысяч рублей оказались фикцией, покрытой густым слоем бюрократии и всевозможных «если».По словам председателя жилищного комитета Петербурга Олега Зотова, изначально город искал около 4,5 тыс. дворников и 1,2 тыс. механизаторов-трактористов.«В штате сейчас чуть менее 5 тыс. дворников, они должны быть задействованы в содержании общего имущества многоквартирных домов и зимой на них возлагается дополнительная нагрузка (...), поэтому в дополнение к имеющемуся штату, исходя из существующих нормативов, количество специалистов ручного труда, которых нам предстоит привлечь, составляет 4 363 человека», — он.Спустя месяц губернатор озвучил всю ту же цифру в , которых требуется нанять на работу. То есть за месяц привлечь удалось лишь чуть более 300 человек. Не прибавилось в городе и снегоплавильных пунктов, острый кризис которых ощущался год назад.Против «старой» системы подрядчиков выступал и Олег Зотов, заявлявший, что без реформы город вернется к той ситуации, в которой находился во время снегоуборочного сезона 2021-2022.«Мы вернемся к тем же проблемам, с которыми столкнулись сейчас. В исключительных случаях — например, разовое привлечение каких-нибудь тяжелых грузовиков — это возможно. Но базовый объем работ должен выполняться самим жилищным агентством», — .В итоге его слова можно назвать пророческими, за одним серьезным исключением – второй этап реформы стартовал, но Петербург все равно вернулся к точно тем проблемам, которые едва пережил минувшей зимой.В рамках старта второго этапа реформы ЖКХ город разорвал ряд соглашений на уборку внутриквартальных территорий с подрядчиками, однако не заметили никаких изменений и задаются вопросом, а где можно «пощупать» эту реформу ЖКХ, которая уже добралась до второго этапа, а «воз и ныне там» – как не убирали, так и не убирают?Результатом уже ставших привычными провалов Смольного стали новые жалобы петербуржцев на неубранный снег, гололедицу и в текущем сезоне.Беглова спасет… оттепель?Главный синоптик Петербурга еще в начале зимы предрек мягкие морозы с продолжительными периодами потепления вплоть до марта 2023 года без аномальных снегопадов. В целом он охарактеризовал текущую зиму похожей на предыдущую – в рамках нормы.«По примерному прогнозу Гидрометцентра все месяцы до марта пройдут с положительной аномалией. Средние температуры — слабый плюс, до 1 градуса. Март будет попрохладней. На нас могут влиять циклоны, приносящие оттепель, пока точно предсказать нельзя. Зима 2023, в целом, очень похожа на прошлогоднюю», — рассказал он.Было очевидно, что текущая зима обернется для Беглова новым катастрофическим обрушением рейтингов и, вполне вероятно, последствиями посерьезнее – на фоне комментариев и мнений экспертов в медиа о его возможной отставке. Однако неожиданно на стороне губернатора сыграл неочевидный союзник – оттепель, которая с завидной регулярностью посещает Петербург в текущем сезоне. Петербуржцы даже признали ее лучшим дворником.Последствия снегопадов оперативно таяли, позволяя коммунальщикам неторопливо вывозить остатки снега, правда, не всегда в места их назначения. Зачастую грязный снег сваливается в самых неожиданных местах – например , что запрещено нормами СанПиН, или посреди жилых дворов, что мешало проходу пешеходов.Так, например, выглядел в середине января газон на улице Савушкина в Приморском районе.Даже «при помощи» оттепели коммунальщики демонстрируют неспособность превентивной борьбы с образованием опасной гололедицы, обрабатывая пескосоляными смесями чистые и сухие тротуары, тогда как обледенение на других участках игнорируется.Так выглядит проход в школу 292 Фрунзенского района.Такая безалаберность уже привела к серии трагедий. Так, в Выборгском районе во время прогулки в детском саду получила серьезные травмы . Она поскользнулась на скользкой поверхности без обработки пескосоляной смесью. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Делом заинтересовались в Следственном комитете. Также в начале января скончался старейший сотрудник театра БДТ , ранее поскользнувшийся на неубранном тротуаре и получивший травмы головы.Однако на фоне прошлогоднего «снежного апокалипсиса» нынешняя ситуация не кажется столь критичной из-за пресловутой оттепели, хотя все обещания Беглова о готовности Петербурга к снегоуборочному сезону оказались очередной профанацией, а его проведение – провальным.«Дорожные и жилищно-коммунальные службы города получили новую уборочную технику. Улицы, тротуары и дворы были вычищены», – Беглов, в частности, о готовности снегоуборочной техники осенью прошлого года.То, что нынешний зимний сезон не обернулся очередной катастрофой, по примеру прошлого года, это «заслуга» исключительно климатических капризов, малого количества выпавшего снега и толики везения Беглова. В ином случае мнения экспертов о скорой отставке Беглова уже успели бы превратиться в реальность. Губернатору не простили бы два года «снежного апокалипсиса», останавливающего нормальное функционирование всех городских сфер.Также стоит отметить, что в Смольном предпочитают общаться с петербуржцами исключительно посредством запутанных отчетов. Для рядового горожанина информация о вывозе энного количества кубометров снега или количестве единиц спецтехники не говорит ровным счетом ни о чем. Он выходит на улицу и своими глазами видит всю реальную картину, происходящую в Петербурге. В то же время возникает вопрос: по каким критериям горожане должны оценивать результативность разрекламированной чиновниками реформы ЖКХ? Осязаемых результатов которой не видно с самого начала нового года.Вместе с тем в Смольном анонсировали очередную «прямую линию» с губернатором Бегловым в субботу, 28 января. В соцсетях петербуржцы активно оставляют свои градоначальнику. Среди них – большое количество тех, что касаются реформы ЖКХ и снегоуборки в городе. Горожане приходят к выводу, что самые горячие вопросы будут проигнорированы. Одна из причин – это огромное количество «ботов» в комментариях, пытающихся «замылить» самые волнующие петербуржцев темы незначительными вопросами.Если первый пункт не сработает всегда есть резервный вариант – «прямой» эфир может снова прерваться в самый удобный Беглову момент. Во время проведения прошлой «прямой линии» это произошло, когда происходило обсуждение острых проблем метрополитена.