А в перспективе – и всю меблировку.

А в перспективе – и всю меблировку.Ипотека может распространиться на кухонные гарнитуры в приобретаемой квартире. С такой инициативой выступает Минстрой РФ. В перспективе в состав ипотеки войдут и другие базовые предметы, например, шкафы в коридорах и мебель в ванных, а затем – и вся мебель.О разработке законопроекта было объявлено осенью минувшего года. Тогда в ведомстве подчеркнули, что включение мебели в состав ипотеки не станет обязанностью застройщика, это будет его право.Минстрою предстоит разобраться, как определить стоимость меблировки, чтобы закрепить ее в договоре купли-продажи. Ведь данная мебель понадобится минимум через год, а то и дольше. За это время ее цена может существенно измениться.Кроме того, в настоящее время закон запрещает, чтобы при оформлении ипотеки мебель становилась залогом. Эту задачу Минстрой планировал решить, посовещавшись с Центробанком и другими кредитными организациями.В правительстве рассчитывают, что при покупке в ипотеку уже обставленной квартиры граждане смогут получить серьезную скидку на мебель, вплоть до 30%. Кроме того, им не придется в будущем брать потребительский кредит на ремонт, ставки по которому на порядок выше.