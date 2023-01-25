Многодетные семьи из Владимирской области будут отдыхать по специальным сертификатам.
Об этом...
Многодетные семьи из Владимирской области будут отдыхать по специальным сертификатам.
Об этом рассказала руководитель Министерства социальной защиты - Любовь Кукушкина.
С 2023 года вместо путевок вводятся сертификаты на 35 000 рублей каждому члену семьи.
Теперь многодетные самостоятельно смогут выбирать место, время и условия отпуска в любом регионе страны.
Как официально сообщается, на новую меру социальной поддержки могут рассчитывать более 3 500 семей.
Получить сертификаты могут:
многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях до достижения ими возраста 23 лет;
малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленной во Владимирской области.
Обращаться с заявлением на предоставление сертификата следует в отделы социальной защиты населения по месту жительства круглогодично.
Фото: pxfuel.com