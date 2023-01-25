Многодетные семьи из Владимирской области будут отдыхать по специальным сертификатам. Об этом...

Многодетные семьи из Владимирской области будут отдыхать по специальным сертификатам.Об этом рассказала руководитель Министерства социальной защиты - Любовь Кукушкина.С 2023 года вместо путевок вводятся сертификаты на 35 000 рублей каждому члену семьи.Теперь многодетные самостоятельно смогут выбирать место, время и условия отпуска в любом регионе страны.Как официально сообщается, на новую меру социальной поддержки могут рассчитывать более 3 500 семей.Получить сертификаты могут:многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях до достижения ими возраста 23 лет;малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленной во Владимирской области.Обращаться с заявлением на предоставление сертификата следует в отделы социальной защиты населения по месту жительства круглогодично.Фото: pxfuel.com