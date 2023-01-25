На раскопках во Владимирской области найден фрагмент домонгольской вышивки с изображением...

На раскопках во Владимирской области найден фрагмент домонгольской вышивки с изображением святых.При строительстве скоростной автодороги Москва-Казань во Владимирской области проводились археологические раскопки. Экспедицией института археологии РАН под Муромом на площади 3,5 га полностью раскопано средневековое селище Чаадаево 5.В некрополе было раскопано 46 захоронений, в некоторых из них обнаружены остатки костюма, металлические пуговицы, серебряные с позолотой накладки. Все эти находки являются остатками декоративного оформления костюма домонгольского периода, рассказывает пресс-служба института археологии РАН.Специалисты изучили фрагмент текстиля, найденный при раскопках некрополя. На золототканой ленте золотными и разноцветными шелковыми нитями вышит деисусный чин: в центре композиции находится изображение благословляющего Христа, по бокам от него расположены фигуры Богородицы и Иоанна Предтечи. Искусно выполненная вышивка представляет собой высокий образец декоративно-прикладного искусства домонгольского периода.Вышивка с изображением Святых на изделии из Чаадаево по своему исполнению уникальна и требует дальнейшего подробного изучения. Единственный аналог подобной вышитой композиции, выполненной с таким же уровнем мастерства – это трехфигурный деисус на поручах преподобного Варлаама Хутынского, которые датируются XII веком и в настоящее время находятся в Новгородском государственном музее-заповеднике.Фото: archaeolog.ru/