Отправившаяся в Париж Яна Рудковская попала под прицел знатоков моды.

Отправившаяся в Париж Яна Рудковская попала под прицел знатоков моды.Звездный продюсерЯна Рудковская таки добралась до Недели моды. Сквозь поиски отелей, скандалов спиарщиками и мучительным выбором между Парижем и Дубаем она оказалась на модныхпоказах французской столицы. Теперь к Яне приковано внимание модных экспертовсо всей страны.Так, в одном изТелеграм-каналов появилось сообщение, якобы Яна Рудковская успела засветитьсятолько на "неприличных" показах. Кроме этого, продюсер ошиблась вназвании одного модного бренда. Опозорившаяся, по мнению авторов канала, Рудковскаяпоспешила дать ответ."Милые вымои драгоценные барышни, на кутюрной Неделе Моды не бывает неприличных показов.Ну надо же знать азы", — написала Яна Рудковская в своем микроблоге.Продюсердобавила, что журналисты буквально испытывают ее терпение. Сама Яна с легкостьюможет перечислить все поводы, по которым она устраивала скандалы с новостнымиизданиями. Это и ее семья, и работа, и даже путешествия.Поклонники женедоумевают, зачем Яна Рудковская ищет оправдание и публикует ответы насплетни. Они призывают продюсера игнорировать такие сообщения и продолжатьнаслаждаться поездкой в Париж.