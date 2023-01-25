Прилучный не справляется

Прилучный не справляетсяВ прошлом году знаменитый актер женился во второй раз. Его избранницей стала молодая коллега Зепюр Брутян, в искренность романа с которой многие поклонники не верили до последнего, воспринимая эти отношения банальным пиаром. Но все оказалось серьезно. Более того, ходят слухи, что скоро Павел Прилучный вновь станет отцом.Разглядывая фигуру новоиспеченной жены звезды, россияне стали замечать появление у нее животика, что, собственно, и стало поводом для сплетен. Народ ждет, когда же молодожены сообщат радостную новость, но актер и его супруга умолчали о беременности и предпочли не комментировать блуждающую по прессе и Интернету информацию.Впрочем, обсуждают не только возможное интересное положение возлюбленной Павла Прилучного. Поклонники "Мажора" сейчас заняты оценкой полного метра, который недавно вышел на экранах кинотеатров. Судя по отзывам, не все остались в восторге от картины. Критики ругают многое: "слабый" сценарий, а также плохую игру героев.Некоторые внимательные зрители оставили довольно развернутые рецензии, благодаря чему проблемы мужа Зепюр Брутян как актера всплыли наружу."Павел Прилучный играет своего мажора спустя рукава", – пишут пользователи.Более того, претензии появились и к его герою Игорю Соколовскому: россияне посчитали, что в фильме персонаж сильно отличается от сериальной версии."От настоящего Игоря ни-че-го. Что с ним сталось? Отцовство так подкосило или потери?", – рассуждают посмотревший фильм с Павлом Прилучным зрители.