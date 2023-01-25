Меладзе нигде не ждут

Меладзе нигде не ждутКажется, певцу, который выдал неосмотрительное высказывание во время выступления за границей, теперь приходится отдуваться. На концерте в Эмиратах он произнес на камеру одного из гостей фразу, которую народ тут же принял за националистический проукраинский лозунг. Далее в адрес Валерия Меладзе последовала волна негатива, а ему в итоге пришлось оправдываться.Правда, видео, записанное после скандальной выходки, с объяснениями артиста и печальной миной не помогли: он все-таки нажил проблем из-за своего длинного языка. Сначала в Иркутске появились сообщения об отмене его майского концерта, а теперь то же самое случилось и с московским выступлением.Валерий Меладзе должен был развлекать народ своими песнями в зале "Барвиха Luxury Village" в Международный женский день, однако, как передает , ему быстро нашли замену. Вместо него исполнять песни будет Владимир Пресняков."Пришло сообщение, что Меладзе отменен", – цитирует издание организацию, занимающуюся распространением билетов.И это еще не все. В Красноярске музыканта тоже не ждут: его концерт, который должен был пройти 2 мая, не состоится. На просторах Интернета поклонники связывают все эти события именно с его длинным языком. Ранее ", что россияне стали сдавать билеты на концерты Валерия Меладзе.