Российская супермодель Ирина Шейк поделилась подробностями беременности.

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась подробностями беременности.37-летняя ИринаШейк стала мамой пять лет назад. В отношениях с актером Бредли Купером у нееродилась дочь Лея. Супермодель редко делится подробностями своей личной жизни,однако, в недавнем интервью глянцевому журналу сделала исключение.По словам Ирины,материнство — одна из волнующих тем в обществе. Современные женщины все чаще откладываютрождение детей, за что получают осуждение старшего поколения. Ирина Шейк тожесталкивалась с социальным давлением, в том числе и со стороны своей семьи."Моя бабушкаговорила мне: ''Когда же у тебя будут муж и дети?" — рассказывает супермодель.В интервью Шейк уделилаособое внимание собственной запоздалой беременности и ее причинах. Иринауверена, каждая женщина должна сама решать, когда стать мамой. Женщина должнадать себе столько времени, сколько нужно."В моейстране, если у вас нет детей после 20, кажется, что вы уже опаздываете", —делится модель.Кроме этого,Ирина Шейк призывает женщин не забывать о себе после рождения детей. Материнство— это не помеха для карьерной реализации и собственной привлекательности ивнутренней уверенности в себе. При этом Шейк и Купер не пользуются услугаминяни, воспитывая Лею самостоятельно.