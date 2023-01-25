«Ростелеком» модернизировал систему видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в центре Владимира. Все 15 камер АПК были заменены с аналоговых на цифровые, а

«Ростелеком» модернизировал систему видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в центре Владимира. Все 15 камер АПК были заменены с аналоговых на цифровые, а одна из них стала поворотной. Более того, теперь все устройства могут быть подключены к сервису видеоаналитики. Техническое обновление проводилось в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире». Павел Шатохин,