Пока Никита Джигурда развлекается с любимой балериной, дома его ждут жена и дети.

Пока Никита Джигурда развлекается с любимой балериной, дома его ждут жена и дети.На днях в столицеотгремела вечеринка. Повод важный — экс-балерина Большого театра, блогер и"королева шпагата" Анастасия Волочкова праздновала день рождения. Вечеринки47-летней блондинки всегда проходят роскошно, и 2023 год не стал исключением.На банкете засветилисьПрохор Шаляпин, Катя Лель и любимец Анастасии Волочковой хриплоголосый НикитаДжигурда. Его появления ждали с нетерпением, ведь именно его присутствие делаетвечеринки незабываемыми. Вот и на этот раз торжественность банкета скрасилижаркие танцы и горячительные напитки с Джигурдой.В Сети просочилиськадры зажигательного веселья. На них схватившемуся во время танца запромежность Анастасии Волочковой Никите Джигурде по-детски весело и беззаботно.Вот только увидев такие кадры, поклонники встрепенулись и напомнили мужчине осемье. Дома его ждет Мария Анисина и двое детей.Правда, жена Джигурдыникак не отреагировала на новые фото и видео. В ее микроблоге лишь появилосьновое семейное фото. Дочь пары Эва-Влада Крист отмечает день рождения."А дочуркауже видела, как папа с Волочковой оформляется?" — даже на такие комментариижена Никиты Джигурды не отвечает.