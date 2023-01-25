Пока Никита Джигурда развлекается с любимой балериной, дома его ждут жена и дети.
Пока Никита Джигурда развлекается с любимой балериной, дома его ждут жена и дети.
На днях в столице
отгремела вечеринка. Повод важный — экс-балерина Большого театра, блогер и
"королева шпагата" Анастасия Волочкова праздновала день рождения. Вечеринки
47-летней блондинки всегда проходят роскошно, и 2023 год не стал исключением.
На банкете засветились
Прохор Шаляпин, Катя Лель и любимец Анастасии Волочковой хриплоголосый Никита
Джигурда. Его появления ждали с нетерпением, ведь именно его присутствие делает
вечеринки незабываемыми. Вот и на этот раз торжественность банкета скрасили
жаркие танцы и горячительные напитки с Джигурдой.
В Сети просочились
кадры зажигательного веселья. На них схватившемуся во время танца за
промежность Анастасии Волочковой Никите Джигурде по-детски весело и беззаботно.
Вот только увидев такие кадры, поклонники встрепенулись и напомнили мужчине о
семье. Дома его ждет Мария Анисина и двое детей.
Правда, жена Джигурды
никак не отреагировала на новые фото и видео. В ее микроблоге лишь появилось
новое семейное фото. Дочь пары Эва-Влада Крист отмечает день рождения.
"А дочурка
уже видела, как папа с Волочковой оформляется?" — даже на такие комментарии
жена Никиты Джигурды не отвечает.