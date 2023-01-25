Шоумен Прохор Шаляпин выдал неприятные факты об Алле Пугачевой.

Шоумен Прохор Шаляпин выдал неприятные факты об Алле Пугачевой.25 января вРоссии отмечается День студента. В честь этого праздника звезды шоу-бизнесаподелились своими воспоминаниями из студенчества. Так, продюсер и ведущий ИосифПригожин довел приемную комиссию ГИТИСА до хохота своими шутками. А актриса идепутат Мария Кожевникова настолько внимательно вчиталась в "Божественнуюкомедию" Данте, что всю ночь мучалась от кошмаров. Об этом рассказали в интернет-издании "".Поделилсястуденческой жизнью и шоумен Прохор Шаляпин. Он учился в музыкальном училищеим. Гнесиных и в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Егокогда-то заканчивали Алла Пугачева и Михаил Шуфутинский. В разговоре сжурналистами, Прохор Шаляпин сделал скандальное заявление. Оказывается, что повсему училищу ходят байки о сидящей в подвале Алле Пугачевой. Якобы во времяучебы она распивала вино прямо во стенах "Ипполитовки".Отличился ПрохорШаляпин и на выездных экскурсиях. В квартире-музее Елены Гнесиной, по словамшоумена, очень строгие правила. К примеру, там запрещено трогать предметы бытаи садиться на мягкую мебель. Вот только Шаляпину было не до строгих законов."Мы открылипианино, начали на нем играть… У музейного работника был шок", — поделилсяПрохор.