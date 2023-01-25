Шоумен Прохор Шаляпин выдал неприятные факты об Алле Пугачевой.
Шоумен Прохор Шаляпин выдал неприятные факты об Алле Пугачевой.
25 января в
России отмечается День студента. В честь этого праздника звезды шоу-бизнеса
поделились своими воспоминаниями из студенчества. Так, продюсер и ведущий Иосиф
Пригожин довел приемную комиссию ГИТИСА до хохота своими шутками. А актриса и
депутат Мария Кожевникова настолько внимательно вчиталась в "Божественную
комедию" Данте, что всю ночь мучалась от кошмаров. Об этом рассказали в интернет-издании "".
Поделился
студенческой жизнью и шоумен Прохор Шаляпин. Он учился в музыкальном училище
им. Гнесиных и в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Его
когда-то заканчивали Алла Пугачева и Михаил Шуфутинский. В разговоре с
журналистами, Прохор Шаляпин сделал скандальное заявление. Оказывается, что по
всему училищу ходят байки о сидящей в подвале Алле Пугачевой. Якобы во время
учебы она распивала вино прямо во стенах "Ипполитовки".
Отличился Прохор
Шаляпин и на выездных экскурсиях. В квартире-музее Елены Гнесиной, по словам
шоумена, очень строгие правила. К примеру, там запрещено трогать предметы быта
и садиться на мягкую мебель. Вот только Шаляпину было не до строгих законов.
"Мы открыли
пианино, начали на нем играть… У музейного работника был шок", — поделился
Прохор.