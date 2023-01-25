Фигуристка Евгения Медведева пролила свет на болезнь Романа Костомарова.

Фигуристка Евгения Медведева пролила свет на болезнь Романа Костомарова.45-летнийфигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был экстренно госпитализированс пневмонией. Похожее состояние было и у певицы Максим прошлым летом. Сейчас, послеряда процедур, ЭКМО и ИВЛ, фигурист постепенно востанавливается. Коллега фигуристкаспортсменка Евгения Медведева рассказала о состоянии больного.По словамучастницы "Ледникового периода", она старалась не сильно отвлекатьсупругу фигуриста Оксану Домнину. Информацию о Романе Костомарова она собиралапо крупицам — через СМИ, знакомых и друзей. Шокированная новостями о такомтяжелом протекании болезни, Евгения Медведева сама просит поклонников был оченьосторожными."У меня ковсем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, засвоим здоровьем!" — обратилась к читателям спортсменка.К сожалению, ЧемпионкаРоссии сама не понаслышке знает, что такое кататься в мороз. В 2022 году онавыходила на лед даже при плохом самочувствии. По словам Евгении Медведевой,ответственность перед зрителями гораздо важнее, особенно, когда у тебя главнаяроль."В прошломгоду, когда катала тройники, у меня сильно сдал иммунитет, порой температураподнималась до 39", — поделилась фигуристка.