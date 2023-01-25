Фигуристка Евгения Медведева пролила свет на болезнь Романа Костомарова.
Фигуристка Евгения Медведева пролила свет на болезнь Романа Костомарова.
45-летний
фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был экстренно госпитализирован
с пневмонией. Похожее состояние было и у певицы Максим прошлым летом. Сейчас, после
ряда процедур, ЭКМО и ИВЛ, фигурист постепенно востанавливается. Коллега фигуристка
спортсменка Евгения Медведева рассказала о состоянии больного.
По словам
участницы "Ледникового периода", она старалась не сильно отвлекать
супругу фигуриста Оксану Домнину. Информацию о Романе Костомарова она собирала
по крупицам — через СМИ, знакомых и друзей. Шокированная новостями о таком
тяжелом протекании болезни, Евгения Медведева сама просит поклонников был очень
осторожными.
"У меня ко
всем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, за
своим здоровьем!" — обратилась к читателям спортсменка.
К сожалению, Чемпионка
России сама не понаслышке знает, что такое кататься в мороз. В 2022 году она
выходила на лед даже при плохом самочувствии. По словам Евгении Медведевой,
ответственность перед зрителями гораздо важнее, особенно, когда у тебя главная
роль.
"В прошлом
году, когда катала тройники, у меня сильно сдал иммунитет, порой температура
поднималась до 39", — поделилась фигуристка.