На той же улице, но с переносом. Глава города Владимира Дмитрий Наумов обсудил с жителями Юрьевца возможный перенос нового общественного пространства на улице Гвардейской. Изначально

На той же улице, но с переносом. Глава города Владимира Дмитрий Наумов обсудил с жителями Юрьевца возможный перенос нового общественного пространства на улице Гвардейской. Изначально местным обещали новый сквер в районе домов №11 и №13 на улице Гвардейской, однако, как сообщают в мэрии Владимира, при более детальной проработке, стало ясно, что место выбрано с нарушениями.