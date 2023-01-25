На счету десятиклассницы Дарины Файзиевой 119 турниров разного уровня, и во многих из них она уверенно побеждает даже более старших соперников.

На счету десятиклассницы Дарины Файзиевой 119 турниров разного уровня, и во многих из них она уверенно побеждает даже старших соперников.Для владимирских шахматистов турнирный сезон 2023 года начался чемпионатом по шахматам областной круглогодичной спартакиады в Кольчугине. Команда Киржачского района заняла I место в группе и II место в общем зачёте. В личном зачёте у женщин бронзовым призёром стала Дарина Файзиева, уверенно обыгравшая остальных спортсменок.Территория шахматУ шахматной школы в Киржачском районе богатая история. Отделение шахмат в спортивной школе создали в 1980 году. Сейчас оно работает на базе МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» ДООСЦ, бережно сохраняя славные традиции, гордясь учениками, принёсшими славу школе. Среди них – международный гроссмейстер Сергей Шипов, комментатор важнейших шахматных баталий, гроссмейстер Владимир Белов, международный мастер спорта Дмитрий Лаврик, более 15 кандидатов в мастера.В Киржаче проводят межрегиональный открытый турнир на кубок Юрия Гагарина, собирающий спортсменов со всей России, он значится в федеральных календарях ФИДЕ и Российской шахматной федерации, а также на кубок Юрия Голуба, тренера ДООСЦ, почётного гражданина города. Турнир на кубок Голуба предложили проводить его ученики. Это однодневные соревнования по рапиду, которые проходят уже не первый год. Кстати, Сергей Шипов, Владимир Белов и Дмитрий Лаврик на турнире проводили сеансы одновременной игры с учениками ДООСЦ.Ученики Юрия Голуба – Дмитрий Лошаков и Евгений Долгопятов – сейчас воспитывают новую когорту юных чемпионов. Дарина Файзиева – в их числе.Цель – победаНа специализированном ресурсе, где информируют о рейтингах шахматистов, у десятиклассницы из киржачской школы № 6им. С.Б. Белкина есть свой профиль. На сайте она представлена солидно: Файзиева Дарина Алишеровна, – а при ближайшем знакомстве оказывается миниатюрной, немногословной и очень серьёзной девочкой. Сложно поверить, что её считают опасным соперником не только ровесники из разных городов России, но и взрослые спортсмены, причём не только женщины. Рейтинги Дарины позволяют ей выступать в самой сильной группе – «А», для шахматистов с рейтингом 1400 и выше.Дарине больше всего нравится вдумчиво посидеть за доской, перебирая в уме сотни возможных вариантов партии, вспоминая всё, чему её учили, и находя такие решения, которые обескуражат соперника и позволят добыть желанную победу. На каждый турнир Дарина едет с настроем на выигрыш.Педагог дополнительного образования ДООСЦ, тренер девушки Евгений Долгопятов поясняет:- Когда шахматы перестают быть просто игрой, они становятся настоящим спортом. И в то же время в игре всегда есть элемент вдохновения. Дарина постоянно что-то придумывает, у неё партия – именно творчество, так закружит, словно картину рисует на доске. Но и к победе идёт самозабвенно, не уступая противнику.Спортсменка и сама признаётся, что у неё множество идей. Хотя, казалось бы, что можно придумать, когда десятки гениальных гроссмейстеров обогатили практику и теорию своими невероятными решениями?- Я каждый день играю в онлайн-шахматы, разбираю дебюты, решаю задачи, анализирую партии. Но хочется освоить что-то новое, достичь ярких результатов. У меня много всяких идей, – рассказывает спортсменка.Талант плюс трудВ семье Дарины, довольно давно переехавшей в нашу область из Таджикистана, в шахматы не играли. Но объявление учительницы о наборе в шахматную секцию заинтересовало тихую пятиклассницу. Учеников набирал Евгений Долгопятов, причём впервые.- Мой тренерский опыт и начало занятий шахматами Дарины совпали.Обучать ребят Евгений Владимирович не планировал.– Я сам занимался в этой же шахматной секции, тогда – спортивной школы. Пришёл также в пятом классе, занимался четыре года и ушёл с первым взрослым разрядом. Иногда немного играл. Потом сын стал заниматься шахматами в ДООСЦ, я ездил с ним и другими ребятами на соревнования, помогал ведущему тренеру Дмитрию Лошакову. Он и предложил мне поработать с учениками, – вспоминает тренер Дарины.Девочка обратила на себя внимание серьёзным отношением к занятиям, тем, как внимательно слушала наставника.- У Дарины гигантская трудоспособность. Это человек, который готов работать 24 часа в сутки. Такая самоотдача у школьников редкость. У меня были ученицы, которые поначалу превосходили её по достижениям. Но Дарина благодаря безграничной любви к шахматам, фанатичной преданности делу стала играть всё лучше. Помогают целеустремлённость, желание добиться своего – это боевые качества спортсмена, – объясняет природу успеха ученицы наставник.Дарина и по общеобразовательным предметам не отстаёт, несмотря на то, сколько занятий она пропускает, уезжая на соревнования. Но, вернувшись, начинает догонять одноклассников, навёрстывая всё, что пропустила. И во время соревнований ей присылают сканы конспектов уроков, которые она переписывает и разбирает.Евгений Владимирович убеждён, что самый успешный тренер не сможет воспитать чемпиона, если у ученика нет встречного желания. Дарина готова трудиться и настроена побеждать.У девушки II взрослый разряд. География мест, где она стала призёром соревнований, впечатляет: подмосковные Егорьевск и Орехово-Зуево, Кострома, Кольчугино, Юрьев-Польский, Владимир. Она двукратная чемпионка Александрова по рапиду, неоднократная чемпионка области по блицу и по рапиду, среди женщин в возрасте до 19 лет по классическим шахматам она вторая, по быстрым шахматам – третья. В прошлом году на турнире в Меленках, играя с мужчинами, Дарина лидировала до V тура среди 45 участников.Девушка уже около года тренирует маленьких шахматистов, а в её профиле на профессиональном сайте есть информация о судействе на соревнованиях по шахматам «Белая Ладья» среди школ области в 2021 году.Евгений Владимирович считает, что не за горами тот момент, когда Дарина получит I разряда, а если будет заниматься с тем же трудолюбием, то добьётся звания кандидата в мастера спорта.Может ли это увлечение, хотя и очень серьёзное, стать профессией? Вполне. Шахматисты-разрядники из нашей области уже учатся на тренеров в московских вузах.Кто их выводит в мастераДиректор средней общеобразовательной школы № 6 им. С.Б. Белкина Игорь Тарасов считает большой удачей, что люди, в хорошем смысле одержимые своим делом, наставник и ученица, встретились. Но и школа, в которой учится Дарина, всемерно способствует развитию способностей у ребят.Школу открыли в1964 году. А до этого школьники заводского микрорайона ходили через речку в сельскую школу. В те годы завод автотракторной осветительной арматуры «Красный Октябрь» был одним из ведущих предприятий не только Киржача, но и области. Для детей заводчан и построили школу. Сейчас в ней 725 учеников, которые не только получают здесь необходимые знания, но и могут развивать свои способности. В школе 11 кружков и секций: познавательно-интеллектуальные и кружки по краеведению, спортивные секции, художественная самодеятельность.Выпускники – хорошие специалисты, ответственные люди, которые работают в разных уголках России. Имя одного из них присвоили учебному заведению: врач Сергей Белкин, завотделением Киржачской ЦРБ, погиб во время пандемии, выполняя свой профессиональный долг.8 сентября 2022 года в школе открыли центр образования «Точка роста» с объединениями дополнительного образования по химии, физике и биологии. В школе протестировали учеников, оценив их склонность к естественным наукам. В планах – партнёрство с одним из предприятий Киржача и машиностроительным колледжем, которое позволит ученикам выбрать будущую профессию и получить среднее или высшее образование.А пока ребята демонстрируют успехи на муниципальных этапах всероссийских предметных олимпиад, занимаются спортом и творчеством, учатся трудиться, дружить, заботиться о тех, кто рядом, – тому, что непременно пригодится во взрослой жизни.Материал подготовлен при содействии ООО «КО «АКВА».