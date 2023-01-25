Слушайте программу «Вечером у микрофона» про спасенную дикую птицу на «Радио России Владимир» в...

Слушайте программу «Вечером у микрофона» про спасенную дикую птицу на «Радио России Владимир» в 18.20.Как и зачем раненый коршун Иннокентий, спасённый сотрудником ГТРК, попал в приют "Ангела дом" в Суздале? Для чего школьникам проходить обучение и получать сертификаты зооволонтёров в фонде помощи диким и домашним животным "Ангела дом"? И какие ещё питомцы с какими судьбами живут в этом недавно зарегистрированном приюте? Обсудим сегодня в программе "Вечером у микрофона", телефон студии прямого эфира 35-31-33. Программа начнётся в 18.20.Фото ГТРК "Владимир"