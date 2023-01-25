В Москве 25 января открылся кластер Ломоносов – флагман Инновационного научного-технического центра МГУ Воробьевы горы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве 25 января открылся кластер "Ломоносов" – флагман Инновационного научного-технического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Новый кластер станет достойным подарком для студентов в 268-й день рождения Московского государственного университета имени Ломоносова, отметил Собянин.По его словам, нынешнее поколение столичных студентов внесет свой вклад в успех кластера "Ломоносов". Там разместятся компании, которые ведут научно-техническую и внедренческую деятельность, уточнил градоначальник.Для студентов и аспирантов в кластере организуют пространства коворкингов. Молодые ученые смогут участвовать в акселерационных программах для развития инновационных проектов."Учеба в вузе — прекрасная пора. Время получать новые знания и расширять кругозор. Строить планы и мечтать о высоком. Время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью. Поздравляю с Днем российского студенчества!" – написал Собянин в своем .Решение о создании "Воробьевы горы" было принято в начале 2021 года правительством России и Московским государственным университетом. В ближайшие несколько лет на территории главного вуза страны будут работать сотни научных лабораторий и инновационных компаний.