Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли. Уникальная выставка под таким названием...

"Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли". Уникальная выставка под таким названием представлена в столице. Она приурочена к празднованию тысячелетия Суздаля. Слово - Марии Платанюк.О национальном наследии и его хранителях. В столицу владимирские музейщики привезли достояние. Здесь Богоматерь Владимирская кисти гениального Андрея Рублева, самый ранний список Богоматери Боголюбской, уникальные Златые врата суздальского Богородице-Рождественского монастыря в технике "золотой наводки", "Царь-фонарь", предметы из кладов, обнаруженных археологами. 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника разместили в залах западного крыла новой Третьяковки.Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:- Это самый масштабный проект, представляющий собрание этого музея. И наши партнеры оказались готовы включить в состав этой выставки все самые главные художественные и исторические памятники, которые они хранят.На выставке оживают образы великих созидателей: Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, Александра Невского. Это путешествие вглубь веков, к истокам российской государственности.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Благодаря тем предметам, которые вы видите, вы может составить впечатление об этих героях, о том, какие события происходили во время их правления или жизни, какие архитектурные памятники, произведения искусства они после себя оставили. Но самой главной частью выставки является погружение в ландшафт.Уникальная выставка- первая в календаре "предъюбилейного" года. Официального тысячелетия Суздаля. Губернатор Александр Авдеев подчеркивает: расстояние сократить не можем, но с каждым годом "делаем Суздаль его ближе". В 24-ом город-музей готовится к встрече тысяч гостей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это внимание позволит нам сотрудничать с музеем, с Министерством культуры, привлекать средства для сохранения, развития объектов культурного наследия, музейного дела и так далее. И конечно, это поток туристов, который мы тоже ожидаем, к которому мы тоже готовимся, обновляя инфраструктуру, которые тоже создают вклад в экономику региона.Ключ к пониманию самой России. Так о новой выставке говорят Игорь Щёголев, полпред Президента в ЦФО и Алла Манилова, заместитель министра культуры.Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе:- Президент недавно сказал, что история и культура- это основа нашей идентичности, наших традиционных ценностей...Алла Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации:- Тот самый культурный код, который никогда не позволит развалить Россию. И растащить наше общество по частям никогда. Для того, чтобы понять что это такое, нужно быть обязательно на этой выставке.Иконы, посвящение белокаменной резьбе, колокольное литье, лицевое шитье, церковные сосуды и облачения, старинные книги. От первой Библии на старославянском языке до Евангелия 17-ого столетия с гравированным окладом.- В закрытом виде мы видим Афанасия Трухменского, ведущего мастера - металлиста Московской Оружейной Палаты.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Повысит интерес к Владимиро-Суздальской земле, даст ее новое понимание, по-новому позволит увидет её красоту, особое обаяние этих памятников.Валентин Голубев, посетитель выставки, аспирант кафедры истории отечественного искусства МГУ имени Ломоносова:- Это образ национальной гордости. Это достояние. Когда ты ощущаешь некий глубокий фундамент этой Владимиро-Суздальской белокаменной Руси, на который ты можешь опереться.Выставка сокровищ Владимиро-Суздальской земли продлится до 10-го мая.Мария Платанюк "Вести-Владимир"