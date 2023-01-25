Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.40 в районе дома 36 «Г» на улице Мира, сообщила ...

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.40 в районе дома 36 «Г» на улице Мира, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мы уже сообщали об этом трагическом происшествии.По предварительной информации, 61-летний водитель рейсового автобуса «ЛИАЗ» при движении в левой полосе со стороны ул. Горького допустил наезд на пешехода – пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП она скончалась.Проводится проверка. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.Фото ВК "Инцидент"