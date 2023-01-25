В 2023 году столичные школьники получат более 400 путевок в детские центры Орленок, Смена, Океан и Алые паруса. Будет организовано 25 смен.

В 2023 году столичные школьники получат более 400 путевок в детские центры "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса". Будет организовано 25 смен.Имена участников программы определят в результате конкурсного отбора, организованного Мосгортуром. В путевку входит проживание, питание и участие в подготовленных мероприятиях.Поездка в детский центр мотивирует школьников хорошо учиться, участвовать в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, отметила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева. По ее словам, программы этого года подойдут для ребят с самыми разными увлечениями: от журналистики до космоса.Первые заезды начнутся в конце февраля в детский центр "Смена". Программа будет посвящена профессиональной ориентации, развитию творческих способностей и волонтерству.Подать заявку в "Смену" можно до 31 января включительно. С 28 марта по 17 апреля принимаются заявки на программу "Гагаринский старт" в детский центр "Орленок".Принять участие в отборе могут дети от 11 до 17 лет. Для оформления заявки нужна характеристика из образовательного учреждения, грамоты и дипломы, подтверждающие успехи ребенка по тематике смены. Чем выше уровень награды, тем больше баллов получит школьник.С условиями участия можно ознакомиться на . Там же опубликуют списки победителей конкурса, сообщается на портале mos.ru.Мосгортур организует отдых школьников по льготным программам правительства Москвы. Ежегодно учреждение направляет в детские центры десятки тысяч ребят.