Какой мрак!

Какой мрак!После 47 дня рождения Анастасии Волочковой прошло 5 дней, а людям все не дает покоя танец балерины с Никитой Джигурдой. Ведь всем показалось, что короткое платье танцовщица надела прямо на голое тело, чтобы ничего не сковывало движений и не мешало радоваться жизни."Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев"."Ее могучее тело было обернуто белым платьем. Трусов под платьем не было", – так, наверное, описали бы классики внешний вид Волочковой на дне рождения. Бабий срам радовался празднику и свободе вместе с экзальтированной хозяйкой.Впрочем, сама Настя уверяет, что нижнее белье на ней было, но такого миниатюрного размера, что просто потерялось в ее телесах – упало в живую копилку. образно говоря. "Мои хорошие, да были на мне трусики, просто телесного цвета и надеты задом наперед, чтобы не сглазили", – оправдывается Волочкова .Но народ сомневается и потешается. "Ну, если трусики были, значит вареник невиданных размеров их сожрал – невидимики бежевого цвета. Либо второй вариант – они были оставлены в уборной после очередного водителя или сантехника", – пишут люди на странице Волочковой в социальной сети.