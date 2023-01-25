Сотрудники региональных УФСБ и УМВД задержали в Александровском районе 25-летнего местного жителя, причастного к производству наркотиков в нарколаборатории в особо крупном размере.

Сотрудники региональных УФСБ и УМВД задержали в Александровском районе 25-летнего местного жителя, причастного к производству наркотиков в нарколаборатории в особо крупном размере. Установлено, что мужчина организовал у себя дома лабораторию по производству мефедрона. Из его жилья сотрудники органов изъяли все оборудование, химические реактивы и 13,9 кг уже готового наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело