Женщине получила четыре года колонии, а мужчины 2,5 и 1,5 года соответственно.

В Коврове за сбыт поддельных купюр осуждена банда фальшивомонетчиков. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Группировка состояла из трёх человек в возрасте от 21 до 41 года. Зимой прошлого года их взяли сотрудники отдела по экономическим преступлениям.Итак, 37-летняя ранее судимая мошенница и её 41-летний любовник, проживавшие в Самарской области, купили в интернете семь «левых» банкнот номиналом 5 000 рублей. В 33-ем регионе жил родственник одного из них, поэтому банда решила реализовывать «деньги» именно на территории нашей области. Они расплачивались подделками в магазинах Владимира, Мурома, Вязниковского и Ковровского районов. Навар злодеев составил 28 тысяч рублей, но в один из дней на их запястьях защёлкнулись наручники.Женщине получила четыре года колонии, а мужчины 2,5 и 1,5 года соответственно. Приговор может быть обжалован.