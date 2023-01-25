Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:
- В чёрном-чёрном доме...
Жители владимирского...
Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:
- В чёрном-чёрном доме...
Жители владимирского дома с черной плесенью - на приеме в мэрии. Есть ли шанс у людей переехать в постоянное жилье?
- Дети Донбасса
Школьники из прифронтовой зоны ЛНР прибыли в оздоровительный лагерь Собинского района. Какой путь прошла автоколонна?
- Русский клад
Богоматерь Владимирская и суздальские Златые врата. В Третьяковской галерее выставлено шестьсот уникальных экспонатов Владимиро-Суздальской земли