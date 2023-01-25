Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»: - В чёрном-чёрном доме... Жители владимирского...

Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:- В чёрном-чёрном доме...Жители владимирского дома с черной плесенью - на приеме в мэрии. Есть ли шанс у людей переехать в постоянное жилье?- Дети ДонбассаШкольники из прифронтовой зоны ЛНР прибыли в оздоровительный лагерь Собинского района. Какой путь прошла автоколонна?- Русский кладБогоматерь Владимирская и суздальские Златые врата. В Третьяковской галерее выставлено шестьсот уникальных экспонатов Владимиро-Суздальской земли