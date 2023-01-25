Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Коммунальные манёвры Жители печально...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Коммунальные манёврыЖители печально известного "дома с плесенью" сегодня побывали на приеме в администрации города Владимира. Что им пообещали чиновники?- Очертания проступаютСтроители Рпенского проезда закончили с металлическим каркасом моста и готовятся к бетонированию переправы. Когда по ней можно будет проехать?- Русский кладИ сокровища Владимиро-Суздальского княжества в Третьяковке. Какие реликвии выставили в галерее?