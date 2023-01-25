Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Авладимир»: - Лучше поздно, чем никогда Почему...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Авладимир»:- Лучше поздно, чем никогдаПочему затапливает подвал пятиэтажки в Покрове? Пенсионерка-инвалид пытается добиться справедливости.- Дети ДонбассаДолгожданная тишина после жизни под обстрелами. Дети из ЛНР приехали отдохнуть в Собинский район.- Спас ребенкаИ в Муромском районе студент вытащил на берег мальчика, который провалился под лед. Как проходила спасательная операция?