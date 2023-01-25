Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Авладимир»:
- Лучше поздно, чем никогда
Почему...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Авладимир»:
- Лучше поздно, чем никогда
Почему затапливает подвал пятиэтажки в Покрове? Пенсионерка-инвалид пытается добиться справедливости.
- Дети Донбасса
Долгожданная тишина после жизни под обстрелами. Дети из ЛНР приехали отдохнуть в Собинский район.
- Спас ребенка
И в Муромском районе студент вытащил на берег мальчика, который провалился под лед. Как проходила спасательная операция?