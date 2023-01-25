Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коммунальные манёвры
Жители печально известного дома с...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коммунальные манёвры
Жители печально известного "дома с плесенью" на приеме в администрации Владимира. Что им пообещали чиновники?
- В зону СВО
Квадрокоптеры, бинокли, термобелье и сладости. Активисты народного фронта готовят к отправке на Донбасс новый груз.
- Русский клад
И сокровищница земли владимирской. Уникальные экспонаты из нашего региона выставили в Третьяковской галерее.