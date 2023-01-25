Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Коммунальные манёвры Жители печально известного дома с...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Коммунальные манёврыЖители печально известного "дома с плесенью" на приеме в администрации Владимира. Что им пообещали чиновники?- В зону СВОКвадрокоптеры, бинокли, термобелье и сладости. Активисты народного фронта готовят к отправке на Донбасс новый груз.- Русский кладИ сокровищница земли владимирской. Уникальные экспонаты из нашего региона выставили в Третьяковской галерее.