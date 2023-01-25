Владимирский областной суд поддержал жильцов аварийного дома, требующих достойные компенсации за расселение. Справедливости добились Олеся Ильичева и ее брат – инвалид с детства. 10 лет

Владимирский областной суд поддержал жильцов аварийного дома, требующих достойные компенсации за расселение. Справедливости добились Олеся Ильичева и ее брат – инвалид с детства. 10 лет назад они и еще около 20-ти человек узнали, что им пора собирать чемоданы. Их дом признали опасным для жизни. А городские чиновники потребовали от местных съехать, но за компенсацию, размер