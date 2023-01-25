Владимирский театр драмы представил зрителям премьеру по роману Брэдбери 451 градус по...

Владимирский театр драмы представил зрителям премьеру по роману Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".Известный роман Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" на сцене Областного дворца культуры. Владимирский академический театр драмы представил свою версию романа. Поставил спектакль режиссёр Андрей Любимов. Репортаж Веры Куликовой.У московского режиссера - свой взгляд на роман Рэя Брэдбери. Андрей Любимов говорит: "451 градус по Фаренгейту" - книга о тех, кому хватает мужества сохранять то, что делает человека человеком! В романе безжалостно жгут книги, считая их источниками беспорядка и хаоса. Виновными в проблемах современного мира назначают ушедших классиков: Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова.Андрей Любимов, режиссер-постановщик:- Действительно, она настолько прозрачна, что там умствовать абсолютно не нужно! Она, понятно, о разрушении культуры, о разрушении культуры внутренней, о разрушении внимания к тексту. Другое сложно ставить. Она в общем-то такая даже чересчур плакатная, поэтому мы пытались психологически другие обоснования, те, которые не прописаны у Брэдбери.- Положите книги! Не делитесь! Преступление против общества наказано!В спектакле Владимирского театра драмы самым запоминающимся стал второстепенный персонаж - Человек из телевизора. Его играет Александр Аладышев.Александр Аладышев, актёр Владимирского академического театра драмы:- Играть такое интересно, то есть это жанровая история. Когда ты уходишь от документального какого-то, реального, реалистического проживания! Нет, когда ты инструмент, механизм этой системы, который просто должен очень радостно и с таким очень одухотворенным настроем выполнять все, что тебе скажут!Режиссер-постановщик Андрей Любимов переписал и линию главного героя - пожарного Гая Монтэга и его жены. Роль Милдред исполняет Ариадна Брунер. В романе Брэдбэри их отношения заканчиваются трагически. На владимирской сцене побеждает любовь!Ариадна Брунер, актриса Владимирского академического театра драмы:- Андрей Геннадьевич на первое место поставил любовь, такую любовную линию провел между Гаем и Милдред, потому что все-таки в книге она погибает и он даже как бы не грустит об этом.В спектакле, как и в романе Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", образ Клариссы - сумасшедшей девушки - один из главных. В безумном мире, где черное пытаются сделать белым и наоборот, она - самая разумная. И живая.Яна Иванчук, актриса Владимирского академического театра драмы:- Здорово вообще. Брэдбери очень интересный материал. Там куча всего интересного, там можно покопаться! Посмотреть, почитать! И очень классно, что такой материал ставят у нас в театре.А еще в спектакле говорящие декорации, современный свет и танцы. Они давно стали визитной карточкой нашего театра.Вера Куликова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”