Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Фото с места происшествия у рынка Ополье и Центрального...
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Фото с места происшествия у рынка "Ополье" и Центрального парка появилось в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.
По предварительным данным, скорее всего, переходивший улицу Мира человек, оказавшийся в "слепой зоне" водителя, попал под колеса автобуса.
свиделели утверждают, что пострадавшей женщине оказывала помощь бригада "Скорой".
Информация уточняется.
Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.