Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Фото с места происшествия у рынка Ополье и Центрального...

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.Фото с места происшествия у рынка "Ополье" и Центрального парка появилось в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.По предварительным данным, скорее всего, переходивший улицу Мира человек, оказавшийся в "слепой зоне" водителя, попал под колеса автобуса.свиделели утверждают, что пострадавшей женщине оказывала помощь бригада "Скорой".Информация уточняется.Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.