Во Владимире 25 января на улице Мира водитель рейсового автобуса №24 «Владимирпассажиртранс» насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. «По предварительной

Во Владимире 25 января на улице Мира водитель рейсового автобуса №24 «Владимирпассажиртранс» насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. «По предварительной информации, водитель рейсового автобуса «ЛИАЗ», 1961 г.р., при движении в левой полосе со стороны ул. Горького допустил наезд на пешехода – пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили